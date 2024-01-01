DOĞANYOL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Doğanyol Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.468 %52.52
Demokrat Parti
DP 		- 1.172 %41.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 123 %4.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 27 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 914 %33.89
Millet Partisi
Millet 		- 702 %26.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 537 %19.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 238 %8.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 200 %7.42
Demokrat Parti
DP 		- 72 %2.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 34 %1.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 451 %41.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 384 %35.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 236 %21.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.65
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.420 %51.32
Demokrat Parti
DP 		1.131 %40.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		173 %6.25
Saadet Partisi
SAADET 		35 %1.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		952 %35.44
Millet Partisi
Millet 		593 %22.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		482 %17.94
Saadet Partisi
SAADET 		321 %11.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231 %8.6
Demokrat Parti
DP 		55 %2.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %1.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		419 %39.68
Saadet Partisi
SAADET 		376 %35.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		261 %24.72
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0