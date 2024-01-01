DOĞANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Doğanşehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.130 %52.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.616 %46.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 307 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 57 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.236 %51.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.694 %26.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.686 %18.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 629 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 277 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 71 %0.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 36 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.754 %41.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.974 %29.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.786 %27.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 38 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 32 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.947 %51.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.450 %45.79
Saadet Partisi
SAADET 		468 %1.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		99 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.637 %49.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.834 %26.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.414 %17.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		976 %3.82
Saadet Partisi
SAADET 		420 %1.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		94 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		47 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		26 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.747 %42.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.973 %30.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.659 %25.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		73 %1.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		47 %0.72
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanyol
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Hekimhan
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0