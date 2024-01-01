PÜTÜRGE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.431 %59.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.596 %39.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 52 %0.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.967 %71.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.452 %14.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.098 %11.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 194 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 32 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 25 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 874 %56.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 627 %40.69
Demokrat Parti
DP 		- 20 %1.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.530 %61.27
Saadet Partisi
SAADET 		3.427 %37.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		37 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		31 %0.34
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.840 %70.05
Saadet Partisi
SAADET 		1.452 %14.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.152 %11.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		216 %2.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		48 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		45 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		798 %53.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		643 %43.15
Saadet Partisi
SAADET 		26 %1.74
Demokrat Parti
DP 		23 %1.54
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
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Doğanyol
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Hekimhan
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Kale
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0