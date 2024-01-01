YAZIHAN SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.950 %64.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.477 %32.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 280 %2.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 125 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 21 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.890 %50.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.676 %27.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.420 %14.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 393 %4.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 245 %2.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 105 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 17 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 410 %29.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 390 %27.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 283 %20.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 222 %15.78
Demokrat Parti
DP 		- 73 %5.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 19 %1.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.36
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.837 %63.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.346 %31.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		360 %3.35
Saadet Partisi
SAADET 		174 %1.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.847 %49.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.652 %27.25
Saadet Partisi
SAADET 		1.253 %12.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		396 %4.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		395 %4.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		125 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		12 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		12 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		410 %30.48
Anavatan Partisi
ANAP 		345 %25.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		260 %19.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		256 %19.03
Demokrat Parti
DP 		74 %5.5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
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Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
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Kuluncak
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0