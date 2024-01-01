TUFANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tufanbeyli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ahmet Aktürk cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet
Aktürk
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.499 %49.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.465 %49.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 61 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 55 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		- 27 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.155 %27.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.245 %19.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.148 %18.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.821 %15.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.291 %11.28
Demokrat Parti
DP 		- 436 %3.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 270 %2.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %0.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 29 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 15 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.315 %37.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.284 %36.55
Demokrat Parti
DP 		- 872 %24.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 26 %0.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.349 %48.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.288 %47.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		228 %2.07
Saadet Partisi
SAADET 		82 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		42 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.869 %25.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.434 %21.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.017 %17.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.989 %17.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.220 %10.73
Demokrat Parti
DP 		409 %3.6
Saadet Partisi
SAADET 		326 %2.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		28 %0.25
Millet Partisi
Millet 		22 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		15 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		11 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.273 %36.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.251 %35.89
Demokrat Parti
DP 		868 %24.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		78 %2.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		16 %0.46
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0