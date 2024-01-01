ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çukurova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 125.467 %58.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 78.194 %36.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.050 %1.88
Demokrat Parti
DP 		- 3.214 %1.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.295 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 895 %0.42
Vatan Partisi
VATAN 		- 572 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 274 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 93.297 %43.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.970 %28.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 48.601 %22.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.957 %1.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.403 %1.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.318 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.237 %0.58
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 435 %0.2
Demokrat Parti
DP 		- 355 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 261 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 223 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 175 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 39 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 69.788 %40.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 52.261 %30.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.776 %22.6
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.017 %1.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.158 %1.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.912 %1.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.463 %0.85
Anavatan Partisi
ANAP 		- 717 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 694 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 181 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 171 %0.1
Emek Partisi
EMEP 		- 169 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 165 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 72 %0.04
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 57 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		119.344 %55.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		78.675 %36.61
Saadet Partisi
SAADET 		4.539 %2.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.049 %1.42
Demokrat Parti
DP 		2.405 %1.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.177 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.248 %0.58
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		849 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		561 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		340 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		87.214 %40.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64.915 %30.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.774 %22.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.166 %1.96
Saadet Partisi
SAADET 		2.789 %1.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.249 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.172 %0.55
Bağımsız
BĞMSZ 		549 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		472 %0.22
Demokrat Parti
DP 		443 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		269 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		267 %0.13
Millet Partisi
Millet 		147 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		142 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		127 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		64 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		66.081 %38.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		52.335 %30.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.825 %22.66
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.415 %1.99
Saadet Partisi
SAADET 		2.794 %1.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.455 %1.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.408 %1.41
Demokrat Parti
DP 		1.103 %0.64
Anavatan Partisi
ANAP 		974 %0.57
Emek Partisi
EMEP 		428 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		257 %0.15
Millet Partisi
Millet 		221 %0.13
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		73 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0