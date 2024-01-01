SAİMBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Saimbeyli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
İsmail Durmaz cumhuriyet-halk-partisi
İsmail
Durmaz
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.971 %60.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.923 %19.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.690 %17.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 104 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.7
Vatan Partisi
VATAN 		- 44 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 27 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.071 %51.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.383 %34.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.198 %12.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 92 %0.94
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 33 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 21 %0.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 12 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.059 %43.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 881 %36.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 424 %17.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 31 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 12 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.995 %61.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.814 %18.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.637 %16.78
Saadet Partisi
SAADET 		113 %1.16
Vatan Partisi
VATAN 		89 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		84 %0.86
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.919 %50.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.548 %36.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.194 %12.14
Saadet Partisi
SAADET 		68 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		32 %0.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		21 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.09
Millet Partisi
Millet 		7 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		982 %41.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		843 %35.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		450 %18.88
Saadet Partisi
SAADET 		86 %3.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.92
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0