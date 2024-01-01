SARIÇAM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sarıçam Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Hüseyin Göçmen cumhuriyet-halk-partisi
Hüseyin
Göçmen
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 57.503 %61.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 30.702 %32.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.788 %1.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.388 %1.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 984 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 417 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 219 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 178 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 131 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.932 %47.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.519 %37.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.168 %10.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.601 %2.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 970 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 412 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 156 %0.2
Millet Partisi
Millet 		- 125 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 121 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 93 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 74 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 23 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.851 %34.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.088 %32.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.253 %11.33
Demokrat Parti
DP 		- 4.275 %9.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.537 %7.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 985 %2.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 682 %1.47
Anavatan Partisi
ANAP 		- 256 %0.55
Millet Partisi
Millet 		- 126 %0.27
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 107 %0.23
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 73 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 49 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 47 %0.1
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 36 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56.867 %61.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		28.924 %31.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.908 %2.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.729 %1.87
Saadet Partisi
SAADET 		1.327 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		746 %0.81
Vatan Partisi
VATAN 		228 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		196 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		186 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.165 %46.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.263 %36.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.835 %11.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.600 %2.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.584 %2.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		570 %0.73
Millet Partisi
Millet 		237 %0.3
Demokrat Parti
DP 		168 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		127 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		111 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		82 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		32 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.04
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		20 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.664 %33.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.037 %32.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.952 %10.72
Demokrat Parti
DP 		3.969 %8.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.774 %8.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.274 %2.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		810 %1.75
Anavatan Partisi
ANAP 		342 %0.74
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		162 %0.35
Millet Partisi
Millet 		149 %0.32
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		44 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0