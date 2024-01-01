POZANTI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Pozantı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Şenol Eroğlu cumhuriyet-halk-partisi
Şenol
Eroğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.595 %43.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.394 %26.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 311 %2.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 268 %2.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 167 %1.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 54 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 25 %0.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 22 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		- 14 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.921 %37.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.663 %35.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.141 %24.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 242 %1.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 42 %0.32
Millet Partisi
Millet 		- 27 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 20 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.962 %34.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.820 %32.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.580 %28.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 160 %2.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 80 %1.42
Anavatan Partisi
ANAP 		- 13 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.895 %54.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.061 %32.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		898 %7.11
Saadet Partisi
SAADET 		341 %2.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		267 %2.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		90 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		57 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		13 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.657 %35.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.538 %34.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.338 %25.65
Saadet Partisi
SAADET 		353 %2.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		47 %0.36
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		18 %0.14
Millet Partisi
Millet 		18 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		13 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		6 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.766 %31.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.716 %30.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.507 %27.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		361 %6.47
Saadet Partisi
SAADET 		230 %4.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0