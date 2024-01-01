SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Seyhan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 242.618 %57.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 160.955 %38.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.405 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.254 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.966 %0.71
Demokrat Parti
DP 		- 1.269 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 745 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		- 715 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 599 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 136.457 %31.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 115.424 %26.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 104.222 %24.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 63.243 %14.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.605 %1.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.404 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.107 %0.26
Demokrat Parti
DP 		- 736 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 640 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 536 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 244 %0.06
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 150 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 119 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 94.305 %26.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 90.375 %25.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 90.026 %25.15
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 54.003 %15.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 9.464 %2.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.896 %1.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.287 %1.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.681 %0.75
Demokrat Parti
DP 		- 1.913 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.247 %0.35
Anavatan Partisi
ANAP 		- 838 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 608 %0.17
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 539 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 400 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 365 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		205.324 %49.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		157.029 %37.63
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		37.858 %9.07
Saadet Partisi
SAADET 		6.309 %1.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.182 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.944 %0.71
Demokrat Parti
DP 		1.604 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		980 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		696 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		557 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		131.386 %30.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		118.632 %27.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		102.133 %23.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		61.098 %14.27
Saadet Partisi
SAADET 		5.863 %1.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.771 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.717 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.495 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.050 %0.25
Demokrat Parti
DP 		1.005 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		521 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		504 %0.12
Millet Partisi
Millet 		363 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		326 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		277 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		131 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		96.557 %27.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		92.565 %25.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		89.977 %25.18
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		53.337 %14.93
Saadet Partisi
SAADET 		7.258 %2.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.423 %1.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.489 %0.98
Bağımsız
BĞMSZ 		3.055 %0.85
Demokrat Parti
DP 		2.936 %0.82
Anavatan Partisi
ANAP 		1.060 %0.3
Millet Partisi
Millet 		604 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		84 %0.02
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		21 %0.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0