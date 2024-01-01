CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ceyhan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Kadir Aydar cumhuriyet-halk-partisi
Kadir
Aydar
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.873 %50.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 43.266 %46.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.272 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 421 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 297 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		- 169 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 135 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.101 %27.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.339 %21.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.013 %21.6
Demokrat Parti
DP 		- 15.840 %17.1
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 9.062 %9.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.142 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 298 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 294 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 178 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 151 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 142 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 92 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.473 %39.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.321 %35.5
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 7.767 %14.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.514 %8.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 471 %0.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 393 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 353 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 82 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 51 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.916 %49.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.952 %46.37
Saadet Partisi
SAADET 		1.481 %1.6
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.011 %1.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		564 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		257 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		180 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		138 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		120 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.712 %27.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.916 %22.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.801 %22.61
Demokrat Parti
DP 		12.291 %13.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.886 %9.66
Saadet Partisi
SAADET 		1.351 %1.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		646 %0.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		400 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		340 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		291 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		217 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		65 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.06
Millet Partisi
Millet 		42 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.988 %37.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.003 %33.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.867 %14.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.562 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		847 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		841 %1.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		757 %1.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0