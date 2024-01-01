CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
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İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
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Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
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Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0