KOZAN SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Kozan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Sudiye Gizem Aksoylu cumhuriyet-halk-partisi
Sudiye Gizem
Aksoylu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 31.385 %39.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 20.249 %25.8
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 18.090 %23.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.370 %9.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 379 %0.48
Demokrat Parti
DP 		- 312 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		- 267 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 226 %0.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 210 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 37.145 %48.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.651 %42.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.449 %7.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.282 %1.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 313 %0.4
Millet Partisi
Millet 		- 180 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 116 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 93 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 91 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.877 %36.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.348 %22.67
Demokrat Parti
DP 		- 7.256 %17.6
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.977 %9.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.466 %8.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.530 %3.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 519 %1.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 264 %0.64
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		34.813 %44.78
İyi Parti
İYİ PARTİ 		17.913 %23.04
Saadet Partisi
SAADET 		16.920 %21.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.368 %8.19
Demokrat Parti
DP 		478 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		368 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		265 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		249 %0.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		247 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		128 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.348 %47.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		31.113 %40.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.598 %8.58
Saadet Partisi
SAADET 		1.345 %1.75
Bağımsız
BĞMSZ 		453 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		363 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		197 %0.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		107 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		85 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		85 %0.11
Millet Partisi
Millet 		82 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		54 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.278 %35.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.417 %23.24
Demokrat Parti
DP 		7.065 %17.43
Bağımsız
BĞMSZ 		3.804 %9.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.734 %9.21
Saadet Partisi
SAADET 		1.879 %4.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		345 %0.85
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0