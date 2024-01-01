İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • İmamoğlu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Kasım Karaköse cumhuriyet-halk-partisi
Kasım
Karaköse
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.230 %40.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.817 %38.41
Demokrat Parti
DP 		- 3.307 %18.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 228 %1.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 88 %0.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 42 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		- 19 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.000 %55.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.110 %33.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.426 %7.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 300 %1.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 73 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 50 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 21 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 4.254 %35.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.709 %31.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.437 %29.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 285 %2.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 101 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 34 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.065 %40.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.386 %36.18
Demokrat Parti
DP 		2.726 %15.44
Saadet Partisi
SAADET 		343 %1.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		91 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		75 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		68 %0.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		23 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		19 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.637 %53.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.788 %32.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.859 %10.36
Saadet Partisi
SAADET 		442 %2.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		135 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		27 %0.15
Millet Partisi
Millet 		19 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		14 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		11 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		4.023 %34.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.585 %30.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.422 %29.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		451 %3.87
Saadet Partisi
SAADET 		138 %1.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		46 %0.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0