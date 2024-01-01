YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yüreğir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 104.125 %49.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 100.714 %47.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.447 %2.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.330 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 707 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 417 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 344 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 82.621 %36.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 57.893 %25.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 51.785 %23.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 24.897 %11.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.263 %1.01
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.276 %0.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 827 %0.37
Demokrat Parti
DP 		- 609 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 546 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 321 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 286 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 139 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 82 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 71.570 %35.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 52.268 %25.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43.566 %21.55
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 20.750 %10.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.330 %3.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.068 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.547 %0.77
Anavatan Partisi
ANAP 		- 879 %0.43
Demokrat Parti
DP 		- 852 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 413 %0.2
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 393 %0.19
Millet Partisi
Millet 		- 242 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 210 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 116 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		101.022 %47.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		94.735 %44.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.239 %2.96
Saadet Partisi
SAADET 		4.809 %2.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.683 %0.8
Demokrat Parti
DP 		827 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		666 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		391 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		308 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		283 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		82.723 %37.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.957 %25.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50.664 %22.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		24.003 %10.79
Saadet Partisi
SAADET 		3.052 %1.37
Demokrat Parti
DP 		2.178 %0.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.526 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		849 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		470 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		382 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		212 %0.1
Millet Partisi
Millet 		132 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		122 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		119 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		70.023 %35.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.619 %24.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		44.208 %22.23
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20.536 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		7.401 %3.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.877 %1.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.844 %0.93
Demokrat Parti
DP 		1.227 %0.62
Anavatan Partisi
ANAP 		1.172 %0.59
Bağımsız
BĞMSZ 		568 %0.29
Millet Partisi
Millet 		350 %0.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
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Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0