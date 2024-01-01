KARATAŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karataş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ali Bedrettin Karataş cumhuriyet-halk-partisi
Ali Bedrettin
Karataş
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.881 %51.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.986 %45.49
Demokrat Parti
DP 		- 255 %1.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 97 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 75 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 41 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 11 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.927 %34.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.258 %29.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.133 %28.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 712 %4.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 234 %1.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 59 %0.41
Demokrat Parti
DP 		- 28 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 10 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 6 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 1.198 %22.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.077 %20.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 923 %17.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 919 %17.44
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 482 %9.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 415 %7.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 117 %2.22
Anavatan Partisi
ANAP 		- 83 %1.58
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 43 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 12 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.600 %49.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.136 %46.7
Saadet Partisi
SAADET 		225 %1.47
Demokrat Parti
DP 		214 %1.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		57 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.1
Vatan Partisi
VATAN 		14 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.009 %34.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.513 %31.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.780 %26.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		680 %4.74
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		219 %1.53
Saadet Partisi
SAADET 		59 %0.41
Demokrat Parti
DP 		24 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		10 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		7 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		5 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3 %0.02
Millet Partisi
Millet 		3 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.124 %21.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.062 %20.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.038 %20.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		860 %16.6
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		435 %8.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		418 %8.07
Anavatan Partisi
ANAP 		104 %2.01
Saadet Partisi
SAADET 		101 %1.95
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		39 %0.75
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0