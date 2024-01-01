YUMURTALIK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yumurtalık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.244 %49.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.693 %45.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 451 %3.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 87 %0.69
Demokrat Parti
DP 		- 61 %0.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 41 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7 %0.06
Vatan Partisi
VATAN 		- 6 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.527 %36.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.004 %32.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.750 %22.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 829 %6.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 87 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 15 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 13 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.361 %42.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.153 %35.98
Demokrat Parti
DP 		- 651 %20.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 12 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.235 %49.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.500 %43.84
İyi Parti
İYİ PARTİ 		506 %4.03
Saadet Partisi
SAADET 		191 %1.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		65 %0.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		16 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		12 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		9 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.543 %37.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.862 %31.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.819 %23.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		863 %7.06
Saadet Partisi
SAADET 		72 %0.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		22 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		11 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3 %0.02
Millet Partisi
Millet 		2 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.275 %40.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.140 %36.28
Demokrat Parti
DP 		629 %20.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		83 %2.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		15 %0.48
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0