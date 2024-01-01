DOĞANHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akören
Açılan Sandık Oranı %0
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Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
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Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
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Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
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Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
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Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
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Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
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Meram
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akören
Açılan Sandık Oranı %0
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Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Meram
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0