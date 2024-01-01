SELÇUKLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Selçuklu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ahmet Ziya Güneş cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet Ziya
Güneş
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 226.382 %67.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 50.651 %15.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.642 %5.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 16.852 %5.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.715 %3.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.793 %1.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.052 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 872 %0.26
Demokrat Parti
DP 		- 826 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 216.089 %67.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.525 %18.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 19.329 %6.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.337 %4.46
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.062 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.738 %1.16
Demokrat Parti
DP 		- 928 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 383 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 366 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 363 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 350 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 155.640 %64.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.248 %17
Saadet Partisi
SAADET 		- 26.154 %10.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.159 %4.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.710 %1.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.839 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 1.042 %0.43
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 911 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 627 %0.26
Millet Partisi
Millet 		- 279 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		225.794 %67.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		47.378 %14.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.957 %7.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		17.745 %5.31
Saadet Partisi
SAADET 		14.353 %4.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.083 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		947 %0.28
Demokrat Parti
DP 		909 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		782 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		505 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		211.510 %65.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		59.788 %18.65
Saadet Partisi
SAADET 		19.276 %6.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.569 %5.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.784 %1.8
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.279 %1.65
Demokrat Parti
DP 		747 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		372 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		326 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		306 %0.1
Millet Partisi
Millet 		270 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		186 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		126 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		154.872 %63.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		38.615 %15.94
Saadet Partisi
SAADET 		25.991 %10.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.646 %4.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.342 %2.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.039 %0.84
Demokrat Parti
DP 		1.108 %0.46
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		933 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		359 %0.15
Millet Partisi
Millet 		292 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akören
Açılan Sandık Oranı %0
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Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
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Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
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Meram
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meram
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0