KARATAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karatay Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Mustafa Üstündağ cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Üstündağ
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 130.424 %76.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.319 %8.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 10.462 %6.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.589 %3.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.443 %2.62
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.049 %1.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 427 %0.25
Demokrat Parti
DP 		- 402 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 220 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 120.921 %76.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.647 %9.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.136 %8.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.507 %2.22
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 3.081 %1.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.573 %1
Demokrat Parti
DP 		- 522 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 319 %0.2
Millet Partisi
Millet 		- 204 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 96 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 80.733 %68.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 20.941 %17.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.430 %8.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.751 %1.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.664 %1.4
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.399 %1.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 526 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 526 %0.44
Demokrat Parti
DP 		- 365 %0.31
Millet Partisi
Millet 		- 119 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 85 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		130.535 %77.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.417 %7.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.293 %6.07
Saadet Partisi
SAADET 		5.821 %3.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.963 %2.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.162 %1.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		490 %0.29
Demokrat Parti
DP 		328 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		186 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		163 %0.1
Vatan Partisi
VATAN 		155 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		120.284 %76.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.973 %9.51
Saadet Partisi
SAADET 		11.999 %7.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.831 %2.43
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		3.242 %2.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.058 %1.31
Demokrat Parti
DP 		424 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		270 %0.17
Millet Partisi
Millet 		108 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		100 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		49 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		35 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		80.837 %68.24
Saadet Partisi
SAADET 		20.036 %16.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.402 %8.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.377 %2.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.029 %1.71
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.570 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		606 %0.51
Demokrat Parti
DP 		462 %0.39
Millet Partisi
Millet 		146 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akören
Açılan Sandık Oranı %0
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Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
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Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meram
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meram
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0