UŞAK SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Uşak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Çakın adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Çakın
%0 0 Oy
Özkan Yalım cumhuriyet-halk-partisi
Özkan
Yalım
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 72.239 %42.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 49.679 %29.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.113 %17.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.255 %8.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.807 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 334 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 318 %0.19
Demokrat Parti
DP 		- 263 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 146 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		- 135 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 67.314 %43.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.751 %27.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 41.898 %26.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.529 %0.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 812 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 737 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 442 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 352 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 265 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 167 %0.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 139 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 49 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.780 %34.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 50.178 %33.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 36.857 %24.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.059 %2.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.770 %1.84
Demokrat Parti
DP 		- 2.240 %1.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.536 %1.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 485 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 451 %0.3
Emek Partisi
EMEP 		- 408 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 109 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		94.309 %41.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50.176 %22.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		49.483 %21.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.496 %11.18
Saadet Partisi
SAADET 		2.836 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.509 %1.1
Demokrat Parti
DP 		1.201 %0.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		709 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		522 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		496 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		279 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		95.069 %42.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		61.544 %27.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		59.106 %26.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.302 %1.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.265 %0.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.101 %0.49
Demokrat Parti
DP 		922 %0.41
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		802 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		792 %0.35
Saadet Partisi
SAADET 		749 %0.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		707 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		74.896 %34.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		63.697 %29.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50.612 %23.62
Saadet Partisi
SAADET 		5.720 %2.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.660 %2.64
Demokrat Parti
DP 		5.239 %2.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.758 %1.75
Emek Partisi
EMEP 		1.082 %0.5
Anavatan Partisi
ANAP 		1.051 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.022 %0.48
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		574 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		558 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		410 %0.19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0