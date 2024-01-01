ULUBEY SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0