MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.040 %39.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 49.229 %37.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.029 %10.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.542 %10.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.606 %1.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 286 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 263 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 174 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		- 135 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 125 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.920 %43.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.471 %30.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.897 %22.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 960 %0.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 812 %0.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 497 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 442 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 287 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 265 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 167 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 49 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.813 %39.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.232 %33.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 21.338 %20.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.349 %3.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.106 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 970 %0.94
Demokrat Parti
DP 		- 857 %0.83
Emek Partisi
EMEP 		- 408 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 377 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 109 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 71 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.237 %38.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		41.933 %32.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.373 %14.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.635 %12.05
Saadet Partisi
SAADET 		2.325 %1.79
Demokrat Parti
DP 		438 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		374 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		269 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		157 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.899 %42.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35.263 %30.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		27.075 %23.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.414 %1.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		868 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		611 %0.52
Demokrat Parti
DP 		496 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		287 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		279 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		252 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		44 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.474 %36.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.802 %33.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.806 %21.15
Saadet Partisi
SAADET 		3.559 %3.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.788 %1.73
Demokrat Parti
DP 		1.332 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.291 %1.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		532 %0.52
Emek Partisi
EMEP 		516 %0.5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0