EŞME SEÇİM SONUÇLARI

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  • Eşme Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.962 %52.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.369 %46.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 36 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.3
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.518 %50.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.768 %41.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 671 %7.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 26 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 22 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.021 %36.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.870 %34.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.351 %16.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 995 %12
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.667 %49.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.574 %48.84
Saadet Partisi
SAADET 		78 %0.83
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.281 %47.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.488 %39.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.047 %11.71
Emek Partisi
EMEP 		68 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		26 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.867 %34.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.813 %34.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.305 %15.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.203 %14.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Banaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahallı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivaslı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kızılcasöğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçikler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeleğen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0