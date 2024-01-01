ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Isparta Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Şükrü Başdeğirmen adalet-ve-kalkinma-partisi
Şükrü
Başdeğirmen
%0 0 Oy
Atakan Yazgan cumhuriyet-halk-partisi
Atakan
Yazgan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 80.543 %40.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 59.299 %29.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 50.872 %25.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.057 %2.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.916 %0.95
Demokrat Parti
DP 		- 763 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 431 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 355 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 181 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 177 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		- 97 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 78.685 %40.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.679 %39.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.691 %10.75
Demokrat Parti
DP 		- 5.708 %2.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.251 %2.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.014 %1.57
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 907 %0.47
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 716 %0.37
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 240 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 223 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 179 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 140 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 93 %0.05
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 37 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 68.119 %35.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.876 %31.56
Demokrat Parti
DP 		- 36.835 %19.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.487 %5.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.141 %4.74
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.941 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.914 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.825 %0.95
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 700 %0.36
Anavatan Partisi
ANAP 		- 512 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 357 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 204 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.873 %41.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64.484 %24.31
İyi Parti
İYİ PARTİ 		53.538 %20.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		27.352 %10.31
Saadet Partisi
SAADET 		3.635 %1.37
Demokrat Parti
DP 		2.598 %0.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.336 %0.5
Vatan Partisi
VATAN 		451 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		221 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		111.097 %42.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		87.317 %33.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.898 %14.77
Demokrat Parti
DP 		9.667 %3.67
Saadet Partisi
SAADET 		7.487 %2.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.096 %1.94
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		764 %0.29
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		689 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		527 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		503 %0.19
Millet Partisi
Millet 		468 %0.18
Bağımsız
BĞMSZ 		271 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		208 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		183 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		173 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		89.573 %35.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		70.525 %27.98
Demokrat Parti
DP 		40.471 %16.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.683 %9.4
Saadet Partisi
SAADET 		12.016 %4.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.545 %2.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.951 %1.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.104 %0.44
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		855 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		710 %0.28
Millet Partisi
Millet 		691 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		584 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		561 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		485 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		302 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sav
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Atabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğirdir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senirkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sütçüler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarkikaraağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uluborlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalvaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişarbademli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükkabaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarıksaraylar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneykent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hüyüklü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuleönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıidris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sav
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Senir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0