GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gümüşhane Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ercan Çimen adalet-ve-kalkinma-partisi
Ercan
Çimen
%0 0 Oy
Bedri Ağaç cumhuriyet-halk-partisi
Bedri
Ağaç
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.071 %43.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.189 %36.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.178 %4.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.866 %3.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.617 %3.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 592 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 243 %0.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 33 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 25 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.420 %52.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.735 %36.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.373 %4.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.016 %4.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 743 %1.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.781 %44.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.295 %32.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.419 %8.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.826 %7.42
Demokrat Parti
DP 		- 2.166 %5.69
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 483 %1.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 66 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 31 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 22 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.944 %44.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		31.530 %33.67
İyi Parti
İYİ PARTİ 		6.921 %7.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.324 %6.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.999 %4.27
Saadet Partisi
SAADET 		1.485 %1.59
Demokrat Parti
DP 		866 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		471 %0.5
Vatan Partisi
VATAN 		114 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		44.065 %54.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.162 %30
Saadet Partisi
SAADET 		5.539 %6.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.725 %5.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.483 %1.84
Demokrat Parti
DP 		254 %0.32
Bağımsız
BĞMSZ 		118 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		103 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		65 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		38 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.700 %44.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.817 %24.33
Saadet Partisi
SAADET 		7.856 %11.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.463 %7.9
Demokrat Parti
DP 		4.657 %6.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.841 %2.66
Anavatan Partisi
ANAP 		486 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		397 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		299 %0.43
Bağımsız
BĞMSZ 		277 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		160 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		131 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		42 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köse
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilbük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köse
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilbük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0