YEŞİLBÜK SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
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Köse
Açılan Sandık Oranı %0
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Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
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Torul
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
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Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
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Köse
Açılan Sandık Oranı %0
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Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Torul
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0