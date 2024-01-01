YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yozgat Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Celal Köse adalet-ve-kalkinma-partisi
Celal
Köse
%0 0 Oy
Özkan Şengül cumhuriyet-halk-partisi
Özkan
Şengül
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 70.524 %40.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 47.742 %27.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 15.054 %8.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12.019 %6.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.934 %4.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.074 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.028 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 987 %0.57
Demokrat Parti
DP 		- 420 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 155 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 87.782 %51.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 61.981 %36.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.792 %4.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.091 %4.14
Demokrat Parti
DP 		- 3.072 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.222 %1.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 811 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 292 %0.17
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 126 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 18 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 80.481 %46.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 63.088 %36.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.587 %6.69
Demokrat Parti
DP 		- 6.459 %3.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.669 %2.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.343 %1.93
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.486 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.325 %0.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 540 %0.31
Anavatan Partisi
ANAP 		- 160 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 39 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.184 %44.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		73.992 %29.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.111 %9.33
İyi Parti
İYİ PARTİ 		21.167 %8.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.262 %5.76
Saadet Partisi
SAADET 		2.546 %1.03
Demokrat Parti
DP 		1.078 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		813 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		496 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		130 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		136.497 %53.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		76.758 %30.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.561 %8.04
Saadet Partisi
SAADET 		10.647 %4.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.213 %2.43
Demokrat Parti
DP 		3.373 %1.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		742 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		458 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		353 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		145 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		46 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		123.896 %47.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		76.323 %29.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.966 %8.48
Saadet Partisi
SAADET 		13.631 %5.26
Demokrat Parti
DP 		9.049 %3.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.590 %3.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.647 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.317 %0.51
Anavatan Partisi
ANAP 		1.114 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		591 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		523 %0.2
Millet Partisi
Millet 		217 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		43 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdağmadeni
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazlıyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çandır
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayıralan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekerek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadışehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Sorgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Şefaatli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenifakılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yerköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araplı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahadın
Açılan Sandık Oranı %0
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Baydiğin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belekçahan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dedefakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
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Eymir
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülşehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Halıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayakup
Açılan Sandık Oranı %0
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Konuklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Oluközü
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakent
Açılan Sandık Oranı %0
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Ozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Özükavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Sırçalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Umutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yamaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdağmadeni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğazlıyan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çandır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayıralan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekerek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadışehri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Sorgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Şefaatli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenifakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yerköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araplı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahadın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baydiğin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belekçahan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dedefakılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eymir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülşehri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karayakup
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konuklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oluközü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özükavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sırçalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Umutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzunlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yamaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0