YENİPAZAR SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akdağmadeni
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğazlıyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çandır
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayıralan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekerek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadışehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Sorgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Şefaatli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenifakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yerköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Araplı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahadın
Açılan Sandık Oranı %0
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Baydiğin
Açılan Sandık Oranı %0
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Belekçahan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dedefakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
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Eymir
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülşehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Halıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayakup
Açılan Sandık Oranı %0
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Konuklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Oluközü
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakent
Açılan Sandık Oranı %0
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Ozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Özükavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Sırçalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Umutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yamaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniyer
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akdağmadeni
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Boğazlıyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çandır
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayıralan
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Çekerek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadışehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Saraykent
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Sorgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Şefaatli
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Yenifakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yerköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Araplı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Bahadın
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Baydiğin
Açılan Sandık Oranı %0
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Belekçahan
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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Dedefakılı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Eymir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Gülşehri
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Halıköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karayakup
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Konuklar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Oluközü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Ovakent
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Ozan
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Özükavak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sırçalı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Umutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Uzunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Yamaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Yeniyer
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0