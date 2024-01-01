MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.348 %51.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.501 %43.09
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 507 %4.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 30 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		- 21 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 17 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 12 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.392 %34.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.323 %33.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.074 %10.85
Demokrat Parti
DP 		- 1.034 %10.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 685 %6.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 151 %1.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 111 %1.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 63 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 47 %0.47
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 20 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.823 %36.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.338 %17.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.218 %15.92
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 997 %13.03
Demokrat Parti
DP 		- 705 %9.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 490 %6.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 27 %0.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 20 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.129 %49.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.474 %42.8
İyi Parti
İYİ PARTİ 		750 %7.17
Saadet Partisi
SAADET 		45 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		28 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.032 %31.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.020 %31.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.168 %12.06
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.149 %11.87
Demokrat Parti
DP 		834 %8.61
Saadet Partisi
SAADET 		175 %1.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		129 %1.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		69 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		68 %0.7
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		31 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.609 %34.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.322 %17.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.290 %17.01
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.029 %13.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		660 %8.7
Demokrat Parti
DP 		657 %8.66
Saadet Partisi
SAADET 		19 %0.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
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Damal
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Göle
Açılan Sandık Oranı %0
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Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
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Posof
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
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Damal
Açılan Sandık Oranı %0
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Göle
Açılan Sandık Oranı %0
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Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
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Posof
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0