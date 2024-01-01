GÖLE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.053 %33.07
Demokrat Parti
DP 		- 1.019 %32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 966 %30.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 71 %2.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 51 %1.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 14 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.035 %32.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 643 %20.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 554 %17.65
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 511 %16.28
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 201 %6.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 93 %2.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 56 %1.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 45 %1.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.045 %35.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 782 %26.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 683 %23.03
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 282 %9.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 97 %3.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 70 %2.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.131 %35.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		996 %31.56
Demokrat Parti
DP 		764 %24.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		158 %5.01
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		83 %2.63
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.76
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.075 %35.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		712 %23.21
Saadet Partisi
SAADET 		519 %16.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		397 %12.94
Bağımsız
BĞMSZ 		155 %5.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		143 %4.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		53 %1.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		982 %33.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		746 %25.52
Saadet Partisi
SAADET 		666 %22.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		310 %10.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		144 %4.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75 %2.57
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
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Damal
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Hanak
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Merkez
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Posof
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Damal
Açılan Sandık Oranı %0
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Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Posof
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
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