DAMAL SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
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*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Demokratik Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 872 %47.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 439 %24.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 414 %22.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.44
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 620 %33.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 515 %28.02
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 436 %23.72
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 133 %7.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 93 %5.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18 %0.98
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 16 %0.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.38
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.146 %56.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 858 %41.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19 %0.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		926 %53.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		455 %26.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		307 %17.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		14 %0.81
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		786 %44.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		517 %29.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		242 %13.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		92 %5.22
Bağımsız
BĞMSZ 		85 %4.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		15 %0.85
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.180 %58.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		806 %40.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28 %1.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
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Göle
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Hanak
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Merkez
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Posof
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
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Göle
Açılan Sandık Oranı %0
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Hanak
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Merkez
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Posof
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0