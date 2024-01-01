KIBRISCIK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kıbrıscık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 291 %38.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 140 %18.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %3.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13 %1.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.8
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 476 %58.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 304 %37.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25 %3.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 15 %1.83
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 429 %52.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 220 %27.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 150 %18.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 14 %1.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		303 %40.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		178 %23.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		30 %3.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11 %1.46
Saadet Partisi
SAADET 		4 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		461 %56.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		281 %34.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		50 %6.1
Saadet Partisi
SAADET 		16 %1.95
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %1.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		387 %49.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		263 %33.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		138 %17.51
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
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Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
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Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
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Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0