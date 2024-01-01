KARACASU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karacasu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 612 %40.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 463 %30.78
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 239 %15.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 177 %11.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.4
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 826 %49.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 791 %47.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 30 %1.81
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 3 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 796 %44.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 762 %42.55
Demokrat Parti
DP 		- 175 %9.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %1.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 23 %1.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		613 %41.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		464 %31.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		227 %15.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		159 %10.67
Saadet Partisi
SAADET 		20 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7 %0.47
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		825 %50.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		812 %49.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.67
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		813 %45.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		737 %41.36
Demokrat Parti
DP 		208 %11.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		23 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
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Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
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Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seben
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0