DÖRTDİVAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dörtdivan Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 855 %38.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 230 %10.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61 %2.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %1.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 14 %0.63
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.048 %52.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 683 %34.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 160 %8.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 84 %4.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.4
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.138 %57.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 796 %40.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.46
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		880 %39.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		670 %30.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		63 %2.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		39 %1.77
Saadet Partisi
SAADET 		18 %0.81
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.055 %53.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		690 %34.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		156 %7.88
Saadet Partisi
SAADET 		65 %3.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.125 %57.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		804 %40.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43 %2.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gerede
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Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
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Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniçağa
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0