GÖYNÜK SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.082 %43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 999 %39.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 343 %13.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 86 %3.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.194 %49.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 753 %31.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 239 %9.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 211 %8.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.46
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 902 %35.51
Demokrat Parti
DP 		- 708 %27.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 343 %13.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 307 %12.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %4.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 109 %4.29
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 57 %2.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		961 %38.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		917 %37.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		366 %14.85
Saadet Partisi
SAADET 		212 %8.6
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.109 %46.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		736 %30.6
Saadet Partisi
SAADET 		282 %11.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		258 %10.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		845 %33.57
Demokrat Parti
DP 		662 %26.3
Saadet Partisi
SAADET 		360 %14.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		356 %14.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		167 %6.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		127 %5.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
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Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seben
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0