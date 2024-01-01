KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karaman Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mevlüt Akgün adalet-ve-kalkinma-partisi
Mevlüt
Akgün
%0 0 Oy
Recep Sertçelik cumhuriyet-halk-partisi
Recep
Sertçelik
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.625 %39.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.596 %35.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.588 %16.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 6.390 %5.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.207 %1.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 618 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 150 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 101 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 55.682 %51.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28.205 %26.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.792 %14.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.734 %5.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.401 %2.21
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 274 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 184 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 125 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 50 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.168 %46.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.880 %22.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.480 %20.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.786 %4.77
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.702 %2.69
Demokrat Parti
DP 		- 1.100 %1.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.053 %1.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 828 %0.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 161 %0.16
Anavatan Partisi
ANAP 		- 80 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 75 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		62.588 %41.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		42.969 %28.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.326 %17.54
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.760 %8.5
Saadet Partisi
SAADET 		3.125 %2.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		921 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		285 %0.19
Demokrat Parti
DP 		251 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		143 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.516 %53.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35.278 %24.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.431 %16.26
Saadet Partisi
SAADET 		6.541 %4.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		489 %0.34
Demokrat Parti
DP 		381 %0.26
Bağımsız
BĞMSZ 		305 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		301 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		259 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		229 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		214 %0.15
Millet Partisi
Millet 		125 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		60.796 %44.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.731 %21.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.513 %18.07
Saadet Partisi
SAADET 		10.676 %7.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.766 %2.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.657 %1.96
Demokrat Parti
DP 		2.493 %1.84
Anavatan Partisi
ANAP 		785 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		506 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		424 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		344 %0.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıveliler
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıveliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0