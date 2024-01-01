SARIVELİLER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sarıveliler Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.553 %43.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 219 %6.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 193 %5.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 40 %1.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.806 %49.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.674 %46.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 53 %1.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 50 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 30 %0.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.63
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.745 %58.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.067 %36.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 80 %2.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 31 %1.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.320 %36.87
Demokrat Parti
DP 		1.290 %36.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		505 %14.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		412 %11.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		34 %0.95
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.787 %49.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.699 %47.01
Saadet Partisi
SAADET 		64 %1.77
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		29 %0.8
PARTİLER OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.713 %57.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		979 %33.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		159 %5.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		97 %3.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		8 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
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Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0