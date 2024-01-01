MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35.921 %39.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.907 %38.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.698 %16.18
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.933 %3.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.100 %2.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 101 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 92 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 43.802 %52.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.229 %26.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.110 %14.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.668 %5.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 482 %0.58
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 152 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 125 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 123 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.775 %49.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.087 %20.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.021 %20.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.511 %6.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.053 %1.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 538 %0.74
Demokrat Parti
DP 		- 237 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 144 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 75 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		36.177 %40.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		31.155 %34.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.671 %17.36
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.476 %4.96
Saadet Partisi
SAADET 		2.457 %2.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		123 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		107 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		99 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.158 %51.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.747 %26.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.891 %15.46
Saadet Partisi
SAADET 		4.992 %5.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		222 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		201 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		154 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.248 %47.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.017 %20.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.527 %20.08
Saadet Partisi
SAADET 		5.501 %7.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.577 %2.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		656 %0.91
Bağımsız
BĞMSZ 		509 %0.7
Demokrat Parti
DP 		312 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
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Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıveliler
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıveliler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0