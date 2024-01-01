GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Giresun Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Aytekin Şenlikoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Aytekin
Şenlikoğlu
%0 0 Oy
Fuat Köse cumhuriyet-halk-partisi
Fuat
Köse
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 78.689 %45.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 58.874 %34.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.201 %11.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 9.245 %5.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.223 %2.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 826 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 346 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 254 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 178 %0.1
Demokrat Parti
DP 		- 7 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 71.612 %43.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 51.987 %31.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28.823 %17.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.535 %3.97
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.935 %1.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.780 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 456 %0.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 183 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 92 %0.06
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 35 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 59.773 %39.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45.885 %30.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.015 %16.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.962 %5.96
Demokrat Parti
DP 		- 5.440 %3.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.545 %2.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 456 %0.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 418 %0.28
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 403 %0.27
Anavatan Partisi
ANAP 		- 308 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 117 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 52 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		132.732 %45.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		66.854 %23.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.568 %19.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.016 %7.95
Saadet Partisi
SAADET 		6.309 %2.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.491 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		686 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		418 %0.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		136 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		135.057 %50.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		62.263 %23.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		51.488 %19.13
Saadet Partisi
SAADET 		9.330 %3.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.040 %1.5
Bağımsız
BĞMSZ 		1.660 %0.62
Demokrat Parti
DP 		1.231 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.126 %0.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.109 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		771 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		620 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		442 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		103.336 %41.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.765 %23.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		42.051 %16.78
Saadet Partisi
SAADET 		15.151 %6.05
Demokrat Parti
DP 		9.076 %3.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.864 %3.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.333 %2.13
Anavatan Partisi
ANAP 		3.152 %1.26
Bağımsız
BĞMSZ 		2.840 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.657 %0.66
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		491 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		478 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		394 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alucra
Açılan Sandık Oranı %0
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Bulancak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamoluk
Açılan Sandık Oranı %0
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Çanakçı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dereli
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
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Espiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eynesil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Görele
Açılan Sandık Oranı %0
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Güce
Açılan Sandık Oranı %0
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Keşap
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Piraziz
Açılan Sandık Oranı %0
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Şebinkarahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tirebolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yağlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydındere
Açılan Sandık Oranı %0
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Çavuşlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Duroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kovanlık
Açılan Sandık Oranı %0
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Ören
Açılan Sandık Oranı %0
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Soğukpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçtepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzkemal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alucra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bulancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamoluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çanakçı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dereli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğankent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Espiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eynesil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Görele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güce
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keşap
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Piraziz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şebinkarahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tirebolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yağlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydındere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çavuşlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Duroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovanlık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Soğukpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üçtepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzkemal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0