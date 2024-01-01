MUŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Muş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Feyat Asya adalet-ve-kalkinma-partisi
Feyat
Asya
%0 0 Oy
Tuncay Çanga cumhuriyet-halk-partisi
Tuncay
Çanga
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.897 %37.81
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 30.950 %30.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.205 %5.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.054 %4.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.492 %3.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.907 %2.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.785 %1.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 734 %0.71
Demokrat Parti
DP 		- 275 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 166 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 60 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 39 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.701 %41.6
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 31.504 %34.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.826 %7.53
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 3.443 %3.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.334 %3.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.975 %3.28
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.344 %1.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.069 %1.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 876 %0.97
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 557 %0.61
Demokrat Parti
DP 		- 394 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 363 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 201 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 34 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.278 %42.73
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 26.750 %34.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.626 %9.79
Demokrat Parti
DP 		- 3.053 %3.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.072 %2.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.907 %2.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.250 %1.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 978 %1.26
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 394 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 182 %0.23
Anavatan Partisi
ANAP 		- 179 %0.23
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 86 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 67 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 62 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		78.131 %44.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		63.087 %35.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.475 %5.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.217 %5.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.853 %3.33
Saadet Partisi
SAADET 		5.646 %3.21
Demokrat Parti
DP 		1.920 %1.09
Vatan Partisi
VATAN 		453 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		51 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		79.595 %46.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		61.927 %36.03
Saadet Partisi
SAADET 		7.221 %4.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.644 %2.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.463 %2.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.414 %2.57
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		3.074 %1.79
Liberal Demokrat Parti
LDP 		2.922 %1.7
Bağımsız
BĞMSZ 		1.488 %0.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		868 %0.51
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		659 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		295 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		256 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		54 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		64.952 %42.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.949 %28.67
Saadet Partisi
SAADET 		10.714 %6.99
Bağımsız
BĞMSZ 		8.571 %5.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.558 %4.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.045 %3.29
Demokrat Parti
DP 		4.844 %3.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.069 %2
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.320 %1.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.114 %0.73
Anavatan Partisi
ANAP 		529 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		420 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		211 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bulanık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Varto
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erentepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaağaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konakkuran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konukbekler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Rüstemgedik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sungu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzgörür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaygın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yoncalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bulanık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Varto
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erentepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaağaçlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konakkuran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konukbekler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Rüstemgedik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serinova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sungu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzgörür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaygın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yoncalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0