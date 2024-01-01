MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mardin Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Abdullah Erin adalet-ve-kalkinma-partisi
Abdullah
Erin
%0 0 Oy
Ömer Durak cumhuriyet-halk-partisi
Ömer
Durak
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 208.854 %56.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 143.060 %38.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.781 %1.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.258 %1.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.078 %1.1
Demokrat Parti
DP 		- 1.102 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 760 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 615 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 399 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		- 154 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 180.697 %52.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 129.325 %37.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.851 %2.56
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 7.817 %2.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7.084 %2.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.074 %1.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.236 %0.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.177 %0.92
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 767 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 323 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 290 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 275 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 217 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 97.045 %48.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.434 %28.79
Demokrat Parti
DP 		- 20.704 %10.38
Anavatan Partisi
ANAP 		- 7.652 %3.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.569 %3.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.573 %2.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.627 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.264 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 656 %0.33
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 498 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 378 %0.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 44 %0.02
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 38 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		200.436 %54.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		134.287 %36.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.520 %2.33
Saadet Partisi
SAADET 		7.240 %1.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.214 %1.42
Bağımsız
BĞMSZ 		4.570 %1.25
Demokrat Parti
DP 		2.320 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.284 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		853 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		498 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		179.892 %52.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		117.417 %34.17
Saadet Partisi
SAADET 		22.248 %6.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		9.338 %2.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.258 %1.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.953 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.128 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.903 %0.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.300 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		554 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		306 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		79 %0.02
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		56 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		131.547 %43.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		81.861 %27.21
Bağımsız
BĞMSZ 		23.941 %7.96
Demokrat Parti
DP 		22.639 %7.52
Saadet Partisi
SAADET 		11.693 %3.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.592 %3.52
Anavatan Partisi
ANAP 		9.078 %3.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.761 %0.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.451 %0.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.428 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.218 %0.4
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		666 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		648 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		381 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
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Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
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Savur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0