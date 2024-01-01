DARGEÇİT SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.630 %50.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.966 %45.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 159 %1.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 126 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 39 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 7.281 %60.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.058 %33.53
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 565 %4.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 69 %0.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 67 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 63 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.335 %40.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.692 %29.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.315 %22.83
Demokrat Parti
DP 		- 284 %4.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 37 %0.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 31 %0.54
Anavatan Partisi
ANAP 		- 22 %0.38
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.212 %48.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.018 %46.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		257 %1.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		128 %0.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		7.078 %59.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.983 %33.21
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		548 %4.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		103 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		101 %0.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		34 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.350 %41.2
Saadet Partisi
SAADET 		1.622 %28.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.333 %23.37
Demokrat Parti
DP 		309 %5.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		63 %1.1
Anavatan Partisi
ANAP 		27 %0.47
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
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Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0