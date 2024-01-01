MAZIDAĞI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mazıdağı Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 9.579 %56.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.277 %36.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 588 %3.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 314 %1.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 198 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 8.790 %61.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.809 %26.74
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.243 %8.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 208 %1.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 91 %0.64
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 65 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 38 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.649 %57.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.468 %32.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 411 %8.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25 %0.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20 %0.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		9.256 %54.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.356 %37.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		704 %4.18
Saadet Partisi
SAADET 		291 %1.73
İyi Parti
İYİ PARTİ 		191 %1.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		33 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		28 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		8.385 %59.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.738 %26.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.257 %8.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		373 %2.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		193 %1.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		98 %0.69
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		60 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.654 %58.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.390 %30.6
Saadet Partisi
SAADET 		446 %9.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27 %0.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26 %0.57
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
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Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
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Savur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0