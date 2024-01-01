ÖMERLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ömerli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.629 %59.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.171 %27.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 829 %10.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 53 %0.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47 %0.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 2.550 %35.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.434 %34.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.023 %28.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 53 %0.74
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 44 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 19 %0.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.536 %51.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.333 %44.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 120 %4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 4 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.328 %57.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.126 %28.04
Saadet Partisi
SAADET 		793 %10.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		245 %3.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		69 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		9 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		2.526 %35.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.395 %33.87
Saadet Partisi
SAADET 		1.773 %25.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		201 %2.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		55 %0.78
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		53 %0.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35 %0.49
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		21 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.486 %50.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.285 %43.43
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		172 %5.81
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0