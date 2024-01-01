ARTUKLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Artuklu Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.464 %53.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 30.494 %38.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.878 %2.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.451 %1.83
Demokrat Parti
DP 		- 1.189 %1.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.021 %1.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 761 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 140 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 25.895 %35.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.306 %35.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.927 %24.81
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.026 %1.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 728 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 484 %0.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 408 %0.56
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 324 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 152 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.912 %50.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		30.077 %38.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.203 %2.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.922 %2.43
Demokrat Parti
DP 		1.846 %2.33
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.554 %1.96
Saadet Partisi
SAADET 		1.309 %1.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		179 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		104 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.884 %40.05
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		25.898 %35.91
Saadet Partisi
SAADET 		12.198 %16.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.706 %2.37
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.423 %1.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		681 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		543 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		454 %0.63
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		161 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		70 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		56 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		44 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0