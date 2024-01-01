NUSAYBİN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Nusaybin Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 34.666 %77.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.437 %18.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.279 %2.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 252 %0.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 96 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 36.697 %78.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.739 %16.61
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.103 %2.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 318 %0.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 308 %0.66
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 264 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 152 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 23.998 %82.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.762 %12.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 546 %1.87
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 378 %1.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 181 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 171 %0.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 88 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		34.525 %77.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.438 %18.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.178 %2.64
Saadet Partisi
SAADET 		265 %0.59
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		100 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		58 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		36.044 %77.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.851 %16.84
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.044 %2.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		711 %1.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		355 %0.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		316 %0.68
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		214 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		92 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		23.942 %82.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.836 %13.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		544 %1.88
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		397 %1.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		181 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		108 %0.37
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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Derik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
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Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
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Savur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
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Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0