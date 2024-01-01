MİDYAT SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Midyat Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.111 %57.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 16.262 %34.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 649 %1.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 589 %1.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 509 %1.09
Demokrat Parti
DP 		- 252 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 219 %0.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 72 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.178 %43.59
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 13.820 %31.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.853 %22.39
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 732 %1.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 202 %0.46
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 112 %0.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 101 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 7.488 %40.57
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 6.520 %35.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.164 %17.14
Anavatan Partisi
ANAP 		- 569 %3.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 559 %3.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 56 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %0.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 35 %0.19
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 8 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.206 %52.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15.659 %34.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		783 %1.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		644 %1.4
Saadet Partisi
SAADET 		642 %1.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		268 %0.58
Demokrat Parti
DP 		208 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		52 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.950 %45.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		13.775 %31.47
Saadet Partisi
SAADET 		7.838 %17.91
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.080 %2.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		353 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		256 %0.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231 %0.53
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		97 %0.22
Doğru Yol Partisi
DYP 		79 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		79 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		6.840 %37.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		6.336 %34.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.423 %18.82
Anavatan Partisi
ANAP 		754 %4.15
Saadet Partisi
SAADET 		675 %3.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		106 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		53 %0.29
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızıltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0