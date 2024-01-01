KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Kızıltepe Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 79.239 %70.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.764 %25.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.788 %1.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.233 %1.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 726 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 264 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 112 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 62.464 %61.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.479 %32.03
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 2.727 %2.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.004 %0.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 827 %0.82
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 775 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 457 %0.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 397 %0.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 257 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 37.891 %78.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.504 %15.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.067 %4.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 471 %0.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 249 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 212 %0.44
Anavatan Partisi
ANAP 		- 73 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		77.912 %69.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.815 %25.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.145 %1.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.710 %1.53
Saadet Partisi
SAADET 		724 %0.65
Demokrat Parti
DP 		251 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		104 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		90 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		60.266 %59.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.689 %32.34
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		2.856 %2.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.283 %1.27
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.250 %1.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		960 %0.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		849 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		395 %0.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		338 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		140 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		64 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		37.405 %77.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.652 %15.92
Saadet Partisi
SAADET 		2.252 %4.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		527 %1.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		217 %0.45
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Artuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dargeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazıdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Midyat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nusaybin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ömerli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0