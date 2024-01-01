BATMAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Batman Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Adil Sebati Ceylan adalet-ve-kalkinma-partisi
Adil Sebati
Ceylan
%0 0 Oy
Hasan Sünük cumhuriyet-halk-partisi
Hasan
Sünük
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 132.219 %59.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 69.587 %31.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.130 %3.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.798 %2.62
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.742 %0.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.326 %0.6
Demokrat Parti
DP 		- 414 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 412 %0.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 381 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 296 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 185 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 102.715 %52.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 63.666 %32.48
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 14.590 %7.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.202 %3.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.339 %1.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.906 %0.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.376 %0.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 997 %0.51
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 636 %0.32
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 412 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 89 %0.05
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 81 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 81.951 %54.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 56.763 %37.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.007 %3.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.765 %1.17
Demokrat Parti
DP 		- 1.427 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.014 %0.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 940 %0.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 425 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 415 %0.28
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 280 %0.19
Anavatan Partisi
ANAP 		- 215 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 208 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 27 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		157.003 %58.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		85.525 %32.03
Saadet Partisi
SAADET 		7.976 %2.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.632 %2.86
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.531 %0.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.450 %0.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.080 %0.4
Demokrat Parti
DP 		677 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		538 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		149 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		128.845 %52.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		80.580 %32.81
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		17.108 %6.97
Saadet Partisi
SAADET 		7.161 %2.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.057 %1.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.627 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.927 %0.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.429 %0.58
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		959 %0.39
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		397 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		224 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		129 %0.05
Bağımsız
BĞMSZ 		117 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		106.018 %52.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		71.136 %35.44
Saadet Partisi
SAADET 		8.244 %4.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.268 %1.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.486 %1.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.375 %1.18
Demokrat Parti
DP 		1.762 %0.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.749 %0.87
Bağımsız
BĞMSZ 		1.388 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		559 %0.28
Anavatan Partisi
ANAP 		430 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		417 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		399 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		279 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		232 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
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Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sason
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
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İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0