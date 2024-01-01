GERCÜŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gercüş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.611 %49.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.568 %47.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 47 %1.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 28 %0.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 7 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.402 %52.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.071 %40.05
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 126 %4.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16 %0.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 13 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12 %0.45
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.879 %61.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.120 %36.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13 %0.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.623 %50.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.425 %44.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		89 %2.78
İyi Parti
İYİ PARTİ 		40 %1.25
Demokrat Parti
DP 		15 %0.47
Saadet Partisi
SAADET 		10 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.390 %52.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.030 %38.97
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		155 %5.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		22 %0.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22 %0.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18 %0.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.721 %57.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.027 %34.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		154 %5.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		76 %2.52
Saadet Partisi
SAADET 		34 %1.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0